LIVE | Raadhuisplein in Waalwijk ramvol: bekijk hier live de huldiging van RKC

De meest bizarre promotie ooit voor RKC Waalwijk

9:30 De 4-5 triomf waarmee RKC Waalwijk zich gisteravond in Deventer een weg naar de eredivisie baande, zal als meest bizarre promotie ooit de boeken ingaan. De Adelaarshorst, de thuishaven van Go Ahead die zo lang kolkte, bleef in ongeloof achter. De wedstrijd was even krankzinnig als de actie van Julius Bliek. De speler van Go Ahead liet voor het duel 10.000 Zeeuwse bolussen uit eigen bakkerij uitdelen.