LIVE | Reijnders start in de basis bij RKC in duel met Heracles

RKC stuurt assistent Van Breugel weg: ‘Per direct slaat nergens op’

4 maart RKC Waalwijk neemt per direct afscheid van Erwin van Breugel die er de laatste vijf jaar als assistent-trainer fungeerde. Dat besluit is genomen door de directie van de club, die als reden geeft de technische staf anders in te willen gaan richten.