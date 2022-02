LIVE | RKC bezwijkt nog niet onder Nijmeegse druk en behoudt voorsprong

RKC-aanvoerder Meulen­steen: ‘Er zijn wel wat grapjes gemaakt door supporters toen ik voorbij liep’

Melle Meulensteen stond afgelopen transferwindow nog in de serieuze belangstelling van Willem II, maar hij bleef bij RKC. Of het gek was om dan in Tilburg op het veld te staan? ,,Nee, dat niet. Er zijn wel wat grapjes gemaakt door supporters toen ik voorbij liep.”

6 februari