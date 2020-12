LIVE | RKC en FC Groningen worden nog niet gevaarlijk in openingsfase

Richard van der Venne haalt met hattrick gram bij oefenduel van RKC Waalwijk

12 november Richard van der Venne moet het bij RKC Waalwijk in de eredivisie met invalbeurten stellen. Hij sprokkelde in vijf wedstrijden 112 minuten bij elkaar. Donderdagmiddag kreeg hij in het oefenduel met FC Utrecht wel een basisplek en was de grote man bij de 4-3 zege.