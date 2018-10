TOP Oss moet tevreden zijn met een punt bij RKC

In de eerste helft viel er bar weinig te beleven in het Mandemakers Stadion. Aan niets was te zien dat de Ossenaren tot gisteren twee keer zoveel punten hadden vergaard als de Waalwijkers, 14 om 7. De thuisploeg was zelfs nog het dichtst bij een treffer voor rust. Emil Hansson zag een listig schotje nog net door TOP-doelman Nick Olij tot corner verwerkt worden. Even later bracht aan de andere kant van het veld RKC-keeper Etiënne Vaessen zijn ploeg in de problemen door uiterst slordig uit te verdedigen. Bryan Smeets mocht van ver op een leeg Waalwijks doel mikken maar wachtte net te lang. Een RKC-voetje verhinderde dat de inzet van Smeets ver kwam.