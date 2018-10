LIVE | RKC en TOP Oss zoeken de aanval in de openingsfase

Grim: ‘Succes zou ons energie geven’

11 oktober RKC-trainer Fred Grim vindt dat zijn ploeg wat meer punten had verdiend dan de zeven die het in de eerste acht competitieduels heeft vergaard. ,,Op basis van het spelbeeld en de kansen. Maar ja, je moet ze er zelf in schieten, zo is het ook wel weer natuurlijk. Je moet jezelf belonen.”