LIVE | RKC’er Hansson zet met twee treffers FC Eindhoven aan de kant: 3-1

‘Profeet’ Van der Rijt droomt stiekem al van promotie met TOP OSS: ‘Ik zet een ‘1' neer tegen FC Dordrecht’

25 april Elke week voorspelt een andere (oud-)speler of (oud-)clubman in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend als Profeet van de Week. Deze week is het de beurt aan Ruud van der Rijt (30). De voormalig verdediger speelde in zijn loopbaan voor Willem II en FC Eindhoven. Tegenwoordig is hij assistent-coach bij TOP Oss. Genoeg (Brabantse) voetbalervaring dus, maar kan hij ook goed voorspellen?