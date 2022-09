LIVE | RKC gaat in Eindhoven zonder niet fitte Jozefzoon voor een stunt tegen PSV

Voormalig RKC’er Florian Jozefzoon deze week terug op het oude nest voor proefperio­de in Waalwijk

Florian Jozefzoon (31) traint deze week mee bij RKC in de hoop een contract af te dwingen. De aanvaller is transfervrij na zijn vertrek bij het Franse US Quevilly-Rouen.

25 juli