LIVE | RKC gaat met Van der Venne weer in de basis op jacht naar punten

Scheids­rech­ter Van der Eijk na extreem late penalty: ‘Ik had moeten gaan kijken, dit was geen strafschop’

7 maart Het is de vierde minuut van de extra tijd in het duel tussen RKC Waalwijk en FC Utrecht, stand 1-1. Gyrano Kerk gaat in het strafschopgebied onderuit als hij heel lichtjes wordt aangetikt door RKC-verdediger Ahmed Touba. Scheidsrechter Sander van der Eijk is resoluut: penalty. Maar daar komt hij na het duel op terug. ,,Dit was geen strafschop.”