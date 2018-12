LIVE | RKC in de problemen in Enschede, kwartfinale KNVB-beker lijkt ver weg

RKC is misschien wel dé absolute cupfighter van het huidige bekerseizoen. De Waalwijkse eerstedivisionist wist achtereenvolgens eredivisionisten NAC en PSV te vloeren. Om een plaats bij de laatste acht te vergaren, moet de ploeg van Fred Grim vanavond FC Twente in de luren leggen. In de Grolsch Veste mist Grim onder meer Nikki Baggerman, Roland Bergkamp en Mario Bilate. Desondanks is het vertrouwen in een goede afloop groot bij RKC. Een plaats in de kwartfinale staat op het spel.