LIVE | RKC kan nog geen vuist maken thuis tegen FC Utrecht

Gefrus­treer­de RKC-trai­ner Oosting: ‘Hadden koste wat kost dat punt moeten verdedigen’

Nee, het was niet bepaald gezellig in de RKC-kleedkamer na het verloren duel met FC Twente (1-2). Natuurlijk een score waar vooraf rekening mee gehouden was, maar de manier waarop RKC een punt in de extra tijd weggeeft, dat irriteert RKC-trainer Joseph Oosting mateloos.

26 februari