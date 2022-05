LIVE | RKC komt twintig minuten voor tijd op voorsprong: schot van Oukili verdwijnt via de kluts in de goal

Zo ziet het (hele vrolijke) nieuwe carnavals­te­nue van RKC eruit

RKC Waalwijk heeft voor de derde keer een carnavalstenue gepresenteerd. Dit jaar is het shirt geel, blauw en rood geblokt, in de kleuren van Schoenlapperslaand. De Waalwijkers spelen tegen FC Twente (vrijdag) in het shirt.

19 februari