LIVE | RKC met basisdebutant Adewoye in laatste wedstrijd van het seizoen tegen Feyenoord

Week van de waarheid voor Willem II en RKC: degradatie­strijd ongekend spannend

11 mei Geen supporters op de tribunes deze week die met oortjes in angstvallig in de gaten houden wat er op de andere velden gebeurt. Zij zitten thuis, bibberend voor de televisie het schakelkanaal te volgen. Want de degradatiestrijd is met nog twee wedstrijden te gaan (donderdag en zondag) ongekend spannend voor onder meer Willem II en RKC.