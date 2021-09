LIVE | RKC met verwachte elf tegen Vitesse

video RKC'er Büttner: ‘Verliezen van Heerenveen is misschien geen schande, maar dit was gewoon onnodig’

21 augustus Alexander Büttner draait al lang genoeg mee op het hoogste niveau in het betaald voetbal om direct te zien waar het aan schortte bij RKC in het duel met Heerenveen (3-2). ,,We gaven goals veel te kinderachtig weg. Dat mag niet op dit niveau.”