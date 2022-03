LIVE | RKC mist Büttner ook tegen Heerenveen, Tahiri in de basis bij de Friezen

RKC tankt vertrouwen in oefenduel met Go Ahead Eagles, doelman Pereira keept eerste duel sinds augustus

In een oefenduel met Go Ahead Eagles heeft RKC een ruime zege geboekt. Roy Kuijpers, Yassin Oukili en Iliass Bel Hassani scoorden voor de Waalwijkers tijdens het duel in Wenum-Wiesel: 0-3.

