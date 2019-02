LIVE | RKC neemt in tweede helft afstand van Telstar

‘Het voetbal van RKC is weer gaan leven, nu moeten fans blijven komen’

8:00 Fred Grim heeft er nog geen moment spijt van gehad dat hij in de zomer een tweejarig contract tekende bij RKC Waalwijk. Hij slaagde erin de club met historie sportief nieuw leven in te blazen en met de goede serie van nu, valt zelfs de term play-offs weer in Waalwijk.