LIVE | RKC ongewijzigd tegen FC Twente, weerzien voor Ola John met oude club

Saïd Bakari houdt met Comoren zicht op eindronde Afrika Cup

11 november Comoren is met Saïd Bakari nog steeds in de race voor een historische kwalificatie voor de eindronde van de Afrika Cup, die in 2021 in Kameroen gehouden wordt. De rechtsback van RKC Waalwijk, maar linkermiddenvelder bij zijn nationale ploeg, speelde woensdagavond met 1-1 gelijk tegen Kenia.