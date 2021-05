LIVE | RKC op jacht naar handhaving in duel met FC Twente

Een ‘geta­toeëer­de opgescho­ren gorilla’ op het veld, een allemans­vriend daarbuiten: op karakter bereikte Richard Van der Venne de eredivisie

11 april Een amateurvoetballer die tot zijn 23ste nog weleens een nachtje door wilde halen. Maar nu, vijf jaar later, timmert Richard van der Venne (28) aan de weg in de eredivisie. Een ‘echte rooie’ in het veld, een allemansvriend erbuiten. Oude bekenden over de ‘Dirk Kuyt’ van RKC Waalwijk: ,,Hij scoort mentaal een 9.”