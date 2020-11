LIVE | RKC schreeuwt om strafschop, maar krijgt hem niet, goal Sparta afgekeurd

Cyril Ngonge: een wereld vol contrasten

31 oktober Zijn vader Felix Michel Ngonge fungeerde in de Premier League als stormram bij het Watford van Elton John, geen familie overigens van Ola. Cyril Ngonge (20) is sinds dit seizoen de fijnbesnaarde aanvaller van RKC Waalwijk met een geweldige goal in de wedstrijd tegen Feyenoord achter zijn naam.