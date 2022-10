LIVE | RKC slordig bij eerste mogelijke kans op bezoek bij FC Twente, Lelieveld pakt al vroeg een gele kaart

Waalwijk staat protest tegen verplicht busvervoer Ajaxfans toe

WAALWIJK - Burgemeester Sacha Ausems van Waalwijk staat een demonstratie van Ajaxsupporters tegen verplicht busvervoer zaterdag in haar gemeente toe. De burgemeester maakt later deze week bekend waar en hoe laat deze demonstratie kan plaatsvinden, laat de gemeente maandag weten. Zaterdag voetbalt Ajax in het Mandemakers Stadion tegen RKC Waalwijk.

17 oktober