LIVE | RKC sluit voorbereiding af tegen NEC

RKC: eerst tegen NAC, dan tegen NEC

22 juli Vijf keer winst was er voor RKC Waalwijk tot op heden in de oefencampagne. De vraag is of de ongeslagen status na dinsdagavond nog overeind staat. De Waalwijkers gaan op bezoek op NAC Breda. Het duel wordt gespeeld op het veld van Rood-Wit in Sint Willebrord en begint om 19.00 uur.