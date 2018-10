LIVE | RKC snel op achterstand in Volendam

RKC'er Anas Tahiri koos voor 'het echte voetbal'

7:00 Anas Tahiri (23) kreeg het afgelopen weekeinde heel wat telefoontjes. Die gingen over een doelpunt van zijn club RKC Waalwijk, waar hij niet eens direct bij betrokken was. Maar de voorzet van Dylan Seys met de buitenkant van de voet en de halfvolley waarmee Jari Koenraat afwerkte: dat was van een technische perfectie zoals Jean-Marc Guillou het bedoelde.