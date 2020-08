LIVE | RKC tegen amateurs van Putten op jacht naar eerste oefenzege

Van Arnhem (ex-RKC) duikt op bij Helmond Sport

13 augustus Philippe van Arnhem (23) traint sinds deze week mee bij Helmond Sport. De middenvelder speelde tussen 2014 en 2017 in totaal 76 wedstrijden voor RKC en speelde later nog bij AS Trencin en Botev Plovdiv, voordat hij weer terugkeerde in Nederland. Hij hield bij RKC een tijdje zijn conditie op peil.