LIVE | RKC toch op achterstand na goal Van Wolfswinkel

RKC verslaat Go Ahead Eagles en klimt over Willem II heen op de ranglijst

RKC Waalwijk is het nieuwe kalenderjaar uitstekend begonnen, Go Ahead Eagles werd in Deventer met 0-2 verslagen. Etienne Vaessen tekende voor een assist, als eerste RKC-doelman sinds Jeroen Zoet in 2013. Het was de eerste uitzege van dit seizoen.

15 januari