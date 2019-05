LIVE | RKC vergeet te scoren en houdt Go Ahead in de wedstrijd

video RKC-held Vaessen: ‘Ik geloof het nog niet helemaal dat we in de finale staan’

23 mei Etienne Vaessen hield zijn doel weliswaar niet schoon tegen Excelsior, maar de RKC-keeper was wel de grote man in de halve finale van de play-offs. Dankzij zijn reddingen trok de Waalwijkse ploeg de 1-1 over de streep met een finaleplek als resultaat. ,,Ik geloof het nog niet helemaal dat we in de finale staan.”