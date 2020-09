LIVE | RKC Waalwijk wil bij FC Utrecht van de hatelijke nul af

Anas Tahiri: ‘er is bod van Besiktas geweest’

27 augustus Anas Tahiri, de middenvelder van RKC Waalwijk, verklaarde donderdagavond na het 1-1 gelijke spel tegen Sparta dat er een maand geleden wel degelijk een bod op hem is uitgebracht door Besiktas. Dat is door de Waalwijkse club afgewimpeld. Sindsdien heeft hij die zaken in handen gelegd van zijn zaakwaarnemers en concentreert hij zich op het voetbal.