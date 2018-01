LIVE: RKC wil huid duur verkopen aan beloften van Ajax

RKC Waalwijk raakt Van Arnhem kwijt aan Slowaakse subtopper

20 januari De 21-jarige middenvelder Philippe van Arnhem vertrekt per direct naar Slowakije waar hij zijn carrière voortzet bij de huidige nummer zes van de competitie AS Trenčín. Hiermee komt een eind aan het jarenlange verblijf van de geboren Waalwijker bij de Geelblauwen. Philippe van Arnhem maakte in de zomer van 2014 de overstap naar het eerste elftal en kwam in 70 officiële duels in actie.