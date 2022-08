LIVE | RKC wil stunten door Feyenoord te verslaan

Kramer nieuwe RKC-aanvoerder: ‘Ga nu niet opeens geforceerd met spelers praten, dat is zo nep’

Als een van de oudste en meest ervaren spelers is Michiel Kramer (33) komend seizoen aanvoerder van RKC Waalwijk. Een eer, vindt hij, maar de nuchtere Rotterdammer zal zich er niet anders door gaan gedragen. Vooropgaan in de strijd zit toch wel in zijn aard.

5 augustus