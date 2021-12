LIVE | RKC wil tegen verrassend goed presterend NEC zelf weer eens winnen

Gestelse spits Van Weert kent droomstart in Grieken­land: ‘Dit hele avontuur meemaken, daar doen we het voor’

Een paar maanden geleden zat hij nog in het frisse Denemarken, nu kan Tom van Weert (31) uit Sint-Michielsgestel eind oktober nog in een shirtje trainen en in zijn vrije tijd met zijn vrouw en pasgeboren kind een bezoekje brengen aan het strand, dertig meter van zijn huis. Ook voetballend gaat het de spits bij het Griekse Volos voor de wind. In de eerste zes duels, scoorde hij vijf keer.

