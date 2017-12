LIVE: RKC wil zich na nederlaag herpakken tegen Helmond Sport

William Troost-Ekong was in 2012 even bij RKC Waalwijk

9:19 William Troost-Ekong, de voetballer die straks met Nigeria het WK in Rusland gaat spelen, werkte in oktober 2012 een proefstage af bij RKC Waalwijk. De verdediger met het Nederlandse en Nigeriaanse paspoort verbleef in het jaar dat de Waalwijkse club zich in de eredivisie handhaafde bijna twee maanden in Waalwijk.