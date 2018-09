LIVE | Roda JC op voorsprong na misser Vaessen

RKC zakt naar middenmoot na verlies tegen Cambuur

7 september RKC Waalwijk is terug in de buik van de eerste divisie. Op de 1-0 nederlaag tegen Sparta volgde ditmaal een 2-0 verliespartij bij Cambuur. De Waalwijkers voetbalden opnieuw niet onaardig, maar waren aanvallend teveel afhankelijk van Dylan Seys. Dat Karim Rossi met een assist en een doelpunt een groot aandeel had in de Friese zege maakte het pijnlijk. Hij werd vorig seizoen nog aangeboden bij RKC.