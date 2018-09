LIVE | Seys vergeet RKC op voorsprong te zetten tegen NAC

Bekijk hier de samenvat­ting van RKC - Jong AZ

22 september In de eerste minuut was het Mario Bilate die de thuisploeg op voorsprong zette. In de laatste seconden van de wedstrijd keek RKC tegen een achterstand aan, maar in de 94ste minuut was het Nikki Baggerman die een punt redde voor de Waalwijkers.