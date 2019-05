LIVE | Spelersbus gearriveerd bij stadion, fans zorgen voor heldenonthaal

Hans Mulder: vier degrada­ties en nu ook vier promoties

28 mei RKC-routinier Hans Mulder begon op de bank in het knotsgekke duel in Deventer dinsdagavond, maar nog voor rust moest hij de geblesseerd geraakte Daan Rienstra vervangen. Hij had een belangrijke inbreng door de 3-3 binnen te prikken in de 79ste minuut. Hij leek daarmee RKC in veilige haven te schieten, maar daarna vielen er nog drie doelpunten!