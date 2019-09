LIVE | Tannane benut strafschop Vitesse na ingrijpen VAR, RKC weer op achterstand

Interview Drost houdt vertrouwen in RKC, maar: ‘Een wedstrijd heeft soms een schopje nodig’

28 september Henrico Drost degradeerde al eens met NAC Breda. Dat wil hij niet meer meemaken. De verdediger van RKC Waalwijk bespeurt veel negativiteit over de kansen van de club in de eredivisie, maar is zelf positief gestemd.