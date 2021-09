LIVE | Van den Buijs maakt debuut bij RKC, dat in 5-3-2 begint tegen FC Utrecht

video Nieuwelin­gen brachten leven in slap RKC: ‘Met een paar minuten extra was de gelijkma­ker zeker gevallen’

21 augustus Kersverse RKC-aanwinst Achraf El Bouchataoui verdedigde de laatste vijftien minuten tegen AZ een voorsprong, maar mocht zich tegen Heerenveen een helft laten zien, bij een 3-0 achterstand. Een kansloze missie? ,,Dat zeggen we nooit in het voetbal. Maar de eerste helft was in ieder geval niet goed.”