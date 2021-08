LIVE | VAR grijpt in en kent Heerenveen strafschop toe: RKC op achterstand

Geen Old Trafford, maar het Mandema­kers Stadion voor Büttner: ‘Fysiek gaat het goed, ben bijna waar ik wil zijn’

15 juli Met een arm van Sir Alex Ferguson om zich heen poseert Alexander Büttner (32) trots met een hele grote beker in de kleedkamer. Gekregen nadat hij met Manchester United landskampioen van Engeland werd. Nu - negen jaar later - geen Old Trafford, maar het Mandemakers Stadion in Waalwijk. ,,Ik wil de jonge jongens helpen met mijn ervaring.”