LIVE | Velkov in de fout, RKC op achterstand tegen VVV

RKC-verdediger Delcroix één duel geschorst na rode kaart in Den Haag

20 januari RKC kan zaterdag in het duel met VVV niet beschikken over centrale verdediger Hannes Delcroix. De Belg is voor één duel geschorst na de rode kaart die hij ontving in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (2-0).