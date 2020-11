LIVE | Voorsprong van RKC op FC Twente nog geen moment in gevaar in tweede helft

RKC-middenvel­der Anita: ‘Als we blijven knokken op deze manier dan komen de punten wel’

23 november Vurnon Anita was wel even bang dat RKC ondanks vele kansen in de tweede helft tegen Heerenveen (1-1) niet tot scoren zou komen. ,,Het was even zoeken, ja. Wel complimenten aan ons dat we door bleven drukken en gevaarlijk bleven."