‘Maradonny’ vindt zijn thuis op Cyprus: ‘Ik wilde graag bij mijn gezin zijn’

Het was een mooi moment, zo vlak na de Europa League-wedstrijd van PSV tegen Apollon Limassol. Trainer Mark van Bommel loodste hem en zijn dochtertje (11) langs de Cypriotische beveiligers richting de PSV-kleedkamer voor een ontmoeting met Mohamed Ihattaren. De Groot kent hem nog goed van zijn tijd als jeugdcoach bij PSV. ,,Mootje was altijd op De Herdgang. Als hij zelf had getraind, kwam hij vaak nog even bij ons meedoen. Later heb ik zelf nog met hem gewerkt. Hij was toen al verliefd op de bal en ziet dingen die andere spelers niet zien”, stelt De Groot.