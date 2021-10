Matchwinner Kramer na superbelangrijke zege op Sparta: ‘We hebben keihard geknokt’

VIDEORKC-spits Michiel Kramer maakte tegen Sparta zijn vierde eredivisietreffer dit seizoen, en wat voor eentje. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kopte hij de 1-0 binnen. ,,De ontlading was heel groot.”

Dat de Rotterdamse aanvaller even helemaal losging nadat hij scoorde, had ook te maken met het feit dat hij net ervoor een paar kansen miste. ,,Ik had hem al wat eerder kunnen maken", vertelt Kramer. ,,Dan ben je toch een beetje met jezelf in gesprek.”

Uiteindelijk is de voorzet van Iliass Bel Hassani, die mede door een conditionele achterstand een moeilijke periode achter de rug heeft. ,,Ik ben blij dat hij die voorzet gaf", zegt de spits. ,,Sommige jongens gaan door ups en downs, eigenlijk gaat iedere speler dat gedurende een seizoen. Maar Iliass kan gewoon hartstikke goed voetballen en daar kunnen we veel profijt van hebben. Hij liet vandaag met één actie zien dat er zo veel voetbal in die jongen zit. Hopelijk heeft hij de weg omhoog nu weer een beetje gevonden.”

Geknokt

De wedstrijd tegen Sparta was het eerste uur niet om aan te zien, pas na een uur spelen brandde het wat los. ,,Dat had ik van tevoren wel verwacht, we speelden allebei met vijf verdedigers. Gelukkig viel het onze kant op. Vorige week dat gelijkspel tegen Feyenoord is leuk, maar daar heb je niks aan als je vandaag verliest. Dit is een prima vervolg op vorige week, we hebben keihard geknokt en alles gegeven.”

Dat Kramer hem dan maakt, na zes wedstrijden niet gescoord te hebben, is wel lekker voor een spits. ,,Dat is hartstikke fijn voor mezelf, ja", zegt hij ook. ,,Maar uiteindelijk draait het niet om mij. Als we zulke wedstrijden winnen zou ik daar altijd voor tekenen, of ik hem nou maak of iemand anders.”

Volledig scherm Michiel Kramer (midden) viert zijn treffer met zijn teamgenoten. © Pro Shots / Marcel van Dorst