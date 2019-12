Matchwinner Spierings: ‘Als een stel tijgers gooiden we ons voor ballen’

De wedstrijd tegen FC Twente was een cruciale om nog voor de winterstop de aansluiting te vinden met nummer 17 ADO Den Haag. ,,Voor mij gaf dat geen extra spanning", vertelt Spierings. ,,We wisten waar we het konden halen en hebben dat goed uitgevoerd. FC Twente heeft niks te vertellen gehad.”

Het enige dat RKC zich kon verwijten is dat het in de rust pas 1-0 stond. ,,We hebben vaker met 1-0 voor gestaan en dan ging het in de tweede helft alsnog mis. Maar als je ziet hoe we vandaag verdedigden, als een stel tijgers gooiden we ons voor ballen en schakelden hun spits uit. Dat is genieten.”