Materiaalman RKC neemt afscheid met promotie: ‘Na het eindsignaal heb ik wel een traantje gelaten’

Promotie en huldiging RKC Waalwijk voor eeuwig geëtst in het geheugen

29 mei Er was eens een voetbalvereniging die járenlang in de schijnwerpers stond. In de jaren tachtig vorige eeuw werd RKC twee keer landskampioen bij de amateurs, in 1984 overgestapt naar het betaalde voetbal om vier jaar later met puike prestaties te promoveren naar de eredivisie. Fans maakten mooie jaren mee, eerst in ‘de fietsenstalling’, daarna in een heus stadion.