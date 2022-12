Mats Seuntjens sluit per direct aan bij RKC Waalwijk

Bij RKC wordt Seuntjens herenigd met zijn beste vriend Etienne Vaessen. Seuntjens en RKC-doelman Vaessen groeiden samen op in de Haagse Beemden in Breda.

De twee boezemvrienden gingen eerder dit jaar in gesprek met deze krant. Vaessen zei toen het volgende over de vriendschap tussen hem en Seuntjens: ,,Toen ik bijvoorbeeld deze zomer oppas nodig had voor mijn zoontje toen mijn vriendin en ik waren uitgenodigd op de bruiloft van Kostas (Lamprou, red.) in Griekenland, zei Mats: breng hem gewoon hier. Dat is echte vriendschap, vind ik.” Lees het hele verhaal hier.