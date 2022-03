Met Büttner is ook de strijdlust weer terug bij RKC: Het besef moet er zijn dat er geen tijd meer is, we móéten’

Büttner moest wel even schakelen toen hij zondagmiddag de GelreDome binnen liep. Want hij speelde begin dit seizoen voor de eerste keer tegen zijn voormalige club Vitesse, maar in Arnhem deed hij dat nog nooit. ,,Ze zeiden van tevoren al: loop nu naar rechts in plaats van naar links. Als ze dat niet hadden gedaan, had ik gewoon bij de andere kleedkamer gestaan", zegt de verdediger met een brede lach.