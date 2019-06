Met ruim 7 miljoen euro probeert RKC te overleven in eredivisie

RKC Waalwijk dient bij de KNVB een begroting van 7,1 miljoen euro in. Dat is het bedrag waarmee de Waalwijkse club bij de terugkeer in de eredivisie gaat werken. De begroting moest eigenlijk op 15 juni op het bureau van de voetbalbond liggen. Als promovendus vroeg RKC om een week respijt.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld ging er aanvankelijk vanuit dat RKC in de eredivisie 5,5 miljoen euro te besteden zou hebben. Dat was op een moment dat de dubbel tegen Go Ahead Eagles nog gespeeld moest worden. Na de promotie bleek al snel dat de begroting tegen de 7 miljoen euro zou gaan liggen. De Raad van Commissarissen heeft inmiddels zijn goedkeuring gegeven aan een begroting van 7,1 miljoen euro.

Mediagelden

De grootste plus komt uit de inkomsten uit mediagelden. Maar ook de inkomsten uit sponsoring gaan fors omhoog. RKC heeft een bedrag van 2,7 miljoen euro begroot. Dat lijkt niet te ambitieus. Bedrijven staan in de rij om sponsor te worden van de Waalwijkse club. Een stoel in de luxe RABO Lounge kost 6250 euro. De interesse in die plekken is het grootst. Door de nieuwe stoelen zijn er twintig tot veertig plaatsen meer.

RKC had meer geld kunnen slaan uit de promotie. Sponsors die de club ook de afgelopen jaren trouw zijn gebleven, betalen minder dan nieuwe bedrijven. Eenzelfde loyale houding hanteert RKC ook ten opzichte van supporters. Fans die al een seizoenkaart hadden, betalen alleen een verplicht gestelde btw-verhoging. Voor de plek in de ere­divisie brengt de Waalwijkse club bij hen geen verhoging in rekening. De goedkoopste seizoenkaarten zijn 175 euro, de duurste 220 euro.

Overtreffen

De verkoop van seizoenkaarten verloopt voortvarend. Het aantal van 2300 dat RKC in het laatste eredivisieseizoen (2013-2014) noteerde zal overtroffen worden. De club bracht al ruim 2000 seizoenkaarten aan de man. Van Mosselveld verwacht dat dat aantal zal groeien naar ongeveer 3000.

Het stadion van RKC heeft 7600 plaatsen. Van Mosselveld verwacht dat het gemiddeld aantal toeschouwers per wedstrijd tussen de 5000 en 6000 zal uitkomen. ,,Er zullen restricties zijn voor de kaartverkoop voor een aantal wedstrijden”, zegt hij. ,,Dan kunnen bijvoorbeeld alleen houders van een seizoenkaart een ticket bijkopen.”