Meulensteen blij met invalbeurt als middenvelder: ‘Gewoon lekker om weer minuten te maken’

RKC-trainer Fred Grim bracht Meulensteen een kwartier voor tijd in het veld voor aanvoerder Daan Rienstra. ,,Op het middenveld moet ik me weer een beetje comfortabel gaan voelen, maar dat gaat wel snel. De laatste jaren stond ik achterin, maar heb eigenlijk bijna mijn hele leven op het middenveld gestaan.”

Meulensteen vond het lastig om de afgelopen weken op de bank toe te kijken toen RKC toch elke keer weer aan het kortste eind trok. ,,Als invaller doe ik mijn best om te helpen. Helaas is dat vandaag niet gelukt. We hebben Willem II de hele tweede helft onder druk gezet, maar we moeten de kansen gaan benutten. Dat is al het hele seizoen zo en dat moeten we gewoon beter doen. Gewoon een keer schieten als het niet lekker loopt. Dan gaat ‘ie er een keer in.”