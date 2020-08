Meulensteen merkt dat RKC ritme mist: ‘Ervaring van Anita en Van der Wiel kan ons helpen’

VideoNa honderdzeventig dagen speelde RKC dinsdagavond weer eens in het eigen Mandemakers Stadion. Op de eigen - kakelverse - grasmat was eerstedivisionist NAC echter te sterk (0-2) . Melle Meulensteen zag dat zijn ploeg ritme miste, maar genoot ervan weer even op vertrouwde bodem te spelen.

,,Dat was na zo'n lange tijd heel leuk”, gaf Meulensteen na de nederlaag aan. ,,Het was lang geleden, dus lekker om weer eens even in eigen stadion een potje te spelen.”

Lees ook RKC is nog zoekende en verliest bij comeback met 0-2 van NAC Lees meer

De Bredase gast was echter een maatje te groot in Waalwijk. Meulensteen merkte dat de gasten, die verder in de voorbereiding zitten, verder waren dan RKC. ,,In de fitness en scherpte, dat merk je. Wij moeten nog op stoom komen. Dat ze maar drie keer gewisseld hebben, terwijl wij flink rouleerden, zegt wel wat.”

,,De komende weken moeten we fit en scherp worden. Hard werken. Er moet ritme in het team komen.” Meulensteen zag RKC na een goede start, waarin diverse kansen gecreëerd werden, ver terugvallen. ,,Je moet jezelf dan belonen. Dat geeft dan vertrouwen. Maar op gegeven moment konden we het niet meer belopen.”

Anita en Van der Wiel

Met testspelers Vurnon Anita en Gregory van der Wiel heeft RKC twee internationals in de gelederen. Anita kreeg van trainer Fred Grim dinsdag al een basisplaats toebedeeld. Meulensteen ziet muziek in een mogelijke samenwerking. ,,Echt heel mooi om met hen te spelen. Ze hebben veel meegemaakt in hun carrière. Die ervaring kan ons helpen.”

Volledig scherm Melle Meulensteen in actie tegen NAC. © BSR Agency