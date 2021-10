Michiel Kramer prijst werklust en effectiviteit bij RKC: ‘Daardoor staan we hier met een punt’

,,Een puntje mee voor ons is gewoon een goed resultaat, daar zijn we heel blij mee", zegt Kramer met een grote glimlach op zijn gezicht over de zwaarbevochten 2-2 in Rotterdam. ,,Dit soort wedstrijden zijn de kers op de taart en vandaag hebben we het gewoon heel goed gedaan.”

RKC begon nog weifelend aan het duel met Feyenoord, maar volgens Kramer gooide de ploeg na een kwartier de schroom van zich af. ,,Daarna zag je ons in de wedstrijd groeien. En bij vlagen hebben we nog aardig gespeeld, al kan het altijd beter.”

Effectiviteit

RKC kreeg niet veel kansen in Rotterdam. Voor rust creëerde de ploeg van trainer Joseph Oosting welgeteld twee kansen, en twee keer lag de bal ook direct achter Feyenoord-doelman Bijlow. ,,Natuurlijk is het prettiger als je meer kansen krijgt, maar we waren vandaag heel effectief en dat levert ons ook dat punt op", stelt Kramer.

Vervolgens vult hij zijn eerder gegeven antwoord nog aan. ,,En we hebben natuurlijk allemaal keihard geknokt. Van speler 1 tot en met speler 25: iedereen heeft alles gegeven, waardoor we hier nu met een heel positief gevoel staan. Daar moeten we op voortborduren, want er komt een belangrijke maand aan. We willen graag stappen maken op de ranglijst.”

Bijzondere wedstrijd

Tot slot was het voor Kramer zelf nog extra bijzonder om in De Kuip een punt mee te nemen. Het is geen geheim dat Feyenoord Kramers favoriete club is. De spits van RKC speelde zelf ook nog een aantal jaar bij de Rotterdammers. ,,Voor mij is dit gewoon de mooiste club en het is altijd fijn om hier terug te komen. Maar het is ook extra mooi om hier nu een puntje te pakken", aldus Kramer.

Volledig scherm Michiel Kramer tijdens Feyenoord-RKC © Pro Shots / Mischa Keemink