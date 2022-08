Moedig RKC buigt het hoofd voor Feyenoord na strafschop

Er was een VAR-interventie voor nodig om RKC op de knieën te krijgen. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wuifde de charge van Thierry Lutonda op Patrik Walemark nog weg, maar video-arbiter Ingmar Oostrom kwam in Zeist tot een andere conclusie.

Eerder in de wedstrijd bij een mogelijk handsgeval in het strafschopgebied van Feyenoord bleef het stil vanuit Zeist. Etienne Vaessen had al meer dan uur zijn doel schoon gehouden, maar op de pingel van Danilo had hij geen verweer. Tot op dat moment had RKC de zaakjes achterin aardig voor elkaar en hing er een verrassing in de lucht in het Mandemakers Stadion. De 0-1-stand dwong RKC-coach Joseph Oosting om risico’s te nemen in zijn wisselbeleid, net als vorige week tegen FC Emmen.

Het leidde tot hachelijke momenten voor beide doelen, maar aan de stand veranderde niets meer. Al was invaller Florian Jozefzoon in de slotseconden van de extra tijd nog dichtbij de gelijkmaker.

Volledig scherm Danilo benut de penalty: 0-1. © Pro Shots / Marcel van Dorst

RKC mocht de eerste wedstrijden nog niet gewonnen hebben, Oosting zag vooraf geen aanleiding om te sleutelen aan zijn basisformatie. De thuisploeg kon leunen op een solide organisatie achterin met vijf verdedigers en brak met name in de eerste tien minuten een paar keer gevaarlijk uit. In de omschakeling was een hoofdrol weggelegd voor Illias Bel Hassani, die driftig met splijtende passjes strooide. Doelpunten leverde dat niet op.

100ste voor Vaessen

Feyenoord kon van de schrik bekomen en zette de Waalwijkers steeds meer vast op de eigen helft. Gaandeweg de eerste helft nam de frustratie binnen de Rotterdamse formatie toe, omdat ze maar geen openingen wist te vinden. Zo werd jubilaris Vaessen, die zijn honderdste officiële wedstrijd keepte voor RKC, amper op de proef gesteld. Typerend was een afzwaaier van vleugelaanvaller Javairo Dilrosun die het dan maar eens van afstand probeerde.

Intussen bleef RKC loeren op counterkansen en het had bijna succes via een kopkans voor Michiel Kramer. De aanvoerder knikte de bal over. De oud-Feyenoorder wist in de acht voorgaande duels tégen de Kuip-club nooit te scoren of een assist te geven. Ook in de negende wedstrijd zou het er niet van komen.

