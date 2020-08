Morad El Haddouti is ondanks frivool spel bij RKC kritisch op zichzelf

Dat kwam niet alleen door de mislukte rentree van RKC voor eigen publiek. Het oefenduel met NAC eindigde in een 0-2 nederlaag. De Nijmegenaar vond dat hij in de beginfase teveel kansen had laten liggen. ,,Ik ben niet snel tevreden en heel kritisch op mezelf. Je weet dat als je kansen niet afmaakt je een goal tegen krijgt", zei El Haddouti.

Over die eerste tegengoal vijf minuten voor de rust kon hij zich behoorlijk opwinden. ,,De hele week is er op gehamerd dat we alert moesten zijn bij spelhervattingen. En dan gaat die bal er zo in", doelde hij op Mounir El Allouchi, die met een ploeggenoot vrij voor doelman Etienne Vaessen opdook en een vrije trap van Huseyin Dogan doeltreffend kon verlengen.

Openingsgoal

Er was nog iemand die zich daar heel druk om maakte. Voor RKC-trainer Fred Grim was de openingsgoal van NAC een déjà vu. Vorig seizoen verloren de Waalwijkers geregeld door tegengoals uit spelhervatting. In de eerste oefenduels met Ajax en Almere City liet de ploeg zich ook al zo verrassen. Reden om het deze keer met mandekking in plaats van zone-dekking te proberen. Maar de verantwoordelijkheid voor een vaste man bleek ook al geen houvast voor zijn spelers.

In de laatste minuut waren Dogan als aangever en El Allouchi als afmaker ook betrokken bij de 0-2 van NAC. El Haddouti, in de rust gewisseld, was alweer terug op het veld. In de slotminuten zorgde hij als vervanger van Lennerd Daneels voor wat dreiging. In ieder geval voor een voorzet die invaller-spits David Min met het hoofd schampte.

Minimaal gelijkspel

,,We hadden minimaal gelijk moeten spelen. Niemand had erop gerekend dat we van NAC zouden verliezen", zei El Haddouti, die met een vervelend gevoel naar huis ging. De prima tweede helft van proefspeler Chris David kon dat niet verhinderen. Met de Tukker en ook Nicolas Olsak kan Grim verdedigend op het middenveld wel uit de voeten. Daar heeft hij voldoende opties, zeker als ook Vurnon Anita conditioneel op orde is. Die had tegen NAC zijn motortje na een kwartier al helemaal opgeblazen.

De pijn bij RKC zit hem in de verdediging en in de aanval. Om niet in dezelfde fouten te vervallen als vorig seizoen hebben de Waalwijkers meedogenloze verdedigers nodig, die kort blijven dekken. De pijn zit hem in het centrum, al maakten ook Said Bakari als rechtsback en Thierry Lutonda op de linkerflank fouten. De laatste werd aangekondigd als een aanvallend back die verdedigend nog wat bij moest leren. Tegen NAC kwam hij nauwelijks over de middenlijn en maakte hij een bijna fatale inschattingsfout.

RKC heeft ook doelpunten nodig. Het is een van de redenen dat El Haddouti zo treurde over de kansen die hij liet liggen. De 22-jarige voormalig speler van NEC wil minuten maken en zich verder ontwikkelen. Hij beseft dat je kostje gekocht is als je een paar doelpunten maakt voor het zo moeilijk scorende RKC.

Volledig scherm Moreno Rutten uit Engelen met doelman Etienne Vaessen van RKC Waalwijk. Op de lijn staat Melle Meulensteen klaar om redding te brengen. © BSR Agency

RKC Waalwijk - NAC Breda 0-2(0-1). 40. El Allouchi 0-1, 90. El Allouchi 0-2. scheidsrechter: Martens, toeschouwers: 600.

RKC Waalwijk: Vaessen; Bakari (46. Gaari), Meulensteen (63. Augustijns), Nieuwpoort (63. Wouters), Lutonda (46. Mulder); Olsak (46. David), Van der Venne (63. Bakari), Anita (46. Nostlinger), El Haddouti (46. Tahiri), Bilate (63. Min), Daneels (77. El Haddouti).